تراند اليوم : العين فلقت الحجر.. حادث سير لفنان شهير بعد ساعات من نشر فيديو لسيارته

تعرض الفنان المصري أحمد فلوكس لحادث سير، بعد ساعات من نشر فيديو له من داخل سيارته وهو يغني.

ونشر أحمد فلوكس صورة لسيارته بعد اصطدامها، وعلق قائلا: "الحمد الله على كل شيء".

وانقسم جمهور الفنان حول الحادثة حيث علق احدهم أن العين فلقت الحجر وطالبه اخر بإخراج زكاة.

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وقام أحمد فلوكس قام في الفترة الأخيرة بتأسيس شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.

وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم الممر مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.