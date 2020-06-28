جاستن بيبر يطالب بتعويض 20 مليون دولار في دعوى "اعتداء جنسي"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 يونيو 2020 05:45 مساءً - طالب مغني البوب، جاستن بيبر، بتعويض قدره 20 مليون دولار في دعوى قضائية بالتشهير ضد امرأتين اتهمتاه بالاعتداء الجنسي.



وقدم جاستين بيبر الدعوى أمام محكمة لوس أنجلوس العليا الخميس بعد أن نفى عبر حسابه على تويتر المزاعم بأنه اعتدى جنسيا على امرأة قبل 6 سنوات.



ووصف بيبر في دعواه القضائية الادعاءات التي وجهتها المرأتان بأنها "أكاذيب ملفقة وشائنة".



وطالب مغني البوب الشاب بإقامة محاكمة أمام هيئة محلفين وتعويض بقيمة 20 مليون دولار أميركي بسبب ما لحق به من أضرار.



وقالت المرأة، التي عرفت نفسها باسم دانييل دون أن تكشف عن هويتها، في تغريدة على تويتر حذفت منذ ذلك الحين إنها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل بيبر في فندق في أوستن بولاية تكساس الأميركية في التاسع من مارس 2014. كريستين ستيوارت تُجسِّد حياة الأمير ديانا في فيلم جديد يبدأ تصويره مطلع 2021

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