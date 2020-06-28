فيديو لأطرف عملية سرقة..مراسلة تليفزيونية تتعرض للسطو المسلح على الهواء

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تعرضت مراسلة قناة “سي إن إن” في البرازيل للسطو المسلح حين كانت على الهواء مباشرة، في أحد شوارع ساو باولو، وفق ما أظهره مقطع فيديو.
وقال موقع “سي إن إن برازيل” إن المراسلة برونا مارسيدو كانت في بث مباشر صباح أمس السبت تتحدث عن الأمطار في ساو باولو، قبل أن يفاجئها لص على الهواء.
ورصد الفيديو اللص المسلح وهو يقترب من المراسلة ويقتحم البث المباشر ويهددها بالسكين ويطلب منها أغراضها الشخصية، الأمر الذي جعلها تسلمه هاتفيها.
وذكر الموقع أن مارسيدو “بصحة جيدة” وعادت إلى عملها بشكل طبيعي.
وانتشر الفيديو بشكل كبير على المواقع الاجتماعية، حيث أبدى نشطاء تضامنهم مع المراسلة الشابة، وطالبوا السلطات بفتح تحقيق للوصول إلى اللص واعتقاله.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.