فيديو لأطرف عملية سرقة..مراسلة تليفزيونية تتعرض للسطو المسلح على الهواء

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 يونيو 2020 05:18 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 يونيو 2020 05:18 مساءً - مشاركة

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تعرضت مراسلة قناة “سي إن إن” في البرازيل للسطو المسلح حين كانت على الهواء مباشرة، في أحد شوارع ساو باولو، وفق ما أظهره مقطع فيديو.

وقال موقع “سي إن إن برازيل” إن المراسلة برونا مارسيدو كانت في بث مباشر صباح أمس السبت تتحدث عن الأمطار في ساو باولو، قبل أن يفاجئها لص على الهواء.

ورصد الفيديو اللص المسلح وهو يقترب من المراسلة ويقتحم البث المباشر ويهددها بالسكين ويطلب منها أغراضها الشخصية، الأمر الذي جعلها تسلمه هاتفيها.

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وذكر الموقع أن مارسيدو “بصحة جيدة” وعادت إلى عملها بشكل طبيعي.

وانتشر الفيديو بشكل كبير على المواقع الاجتماعية، حيث أبدى نشطاء تضامنهم مع المراسلة الشابة، وطالبوا السلطات بفتح تحقيق للوصول إلى اللص واعتقاله.