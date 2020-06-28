خالد سرحان ليوسف الشريف بعد رفضه ملامسه الفنانات: «مش أنت بس اللي محترم»

علق الفنان خالد سرحان على تصريحات النجم يوسف الشريف الأخيرة بشأن رفضه المشاهد الساخنة ولمس الفنانات في أعماله. اقرئي ايضا : بعد تصدره الترند.. لن تتخيلوا ما هو الاسم الحقيقي ليوسف الشريف وكتب خالد سرحان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: اعترض على تصريح الزميل المحترم حاجة زي دي خليها بينك وبين نفسك لأن ممكن جداً تسيء لزملائك وتتفهم بكذا معنى وممكن يبان إنه تصريح الهدف منه الإثارة». Advertisements تابع خالد سرحان: أنا رأيي إنه تصريح خفيف أنت فنان أكبر من كده بكتير المفروض ما يفوتكش الحاجات دي، وزملائك محترمين على فكرة مش أنت بس اللي محترم ورمز الفضيلة». اقرئي ايضا : هل غيرت وفاء الكيلاني من ملامحها بسبب تيم حسن

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