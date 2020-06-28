ظهرت أقوى وأشهر فاشينيستات في السعودية وشغلت السوشيال ميديا في مجال المكياج والأزياء، فلعبن أدواراً إيجابية في عالم الموضة والجمال.

وهنا نستعرض بالأسماء والصور أشهر فاشينيستات سعوديات:

الفاشينيستا موديل روز هي أول عارضة أزياء سعودية تحقق شهرة عالمية في هذا المجال ، أصبح لديها شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة عبر انستقرام.

العنود بدر هي مصممة أزياء سعودية تهتم بالسفر وأدوات التجميل وتعيش في دبي ، ولدت سنة 1985 في مدينة الرياض من أب سعودي وأم لبنانية.

نيلو الحق تقدم مقالات تعليمية تتضمّن طرق العناية بالبشرة والشعر ولديها أكثر من نصف ميلون متابع عبر انستقرام.

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لما العقيل تعمل كعارضة لبعض ماركات الأزياء وتقدم نصائح خاصة بالموضة والماكياج عبر حسابها على انستقرام.

تمارة القباني هي مصممة أزياء ومدونة سعودية، أنشأت ماركتها الخاصة التى تحمل اسمها في تصميمها لمجموعات فساتين السوارية، كما لديها أكثر من 200 ألف متابع عبر انستقرام.

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