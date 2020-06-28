تعرفوا على الزوج الأول في حياة هؤلاء الفنانات

لم تنجح بعض زيجات نجمات العالم العربي في حياتهن الخاصة وكان الإنفصال والطلاق نصيبهن، حيث خضن تجربة الزواج أكثر من مرة..

منهن من تركت زوجها الأول بعد زواج استمر لسنوات وأثمر عن أولاد، ولكن عدم التفاهم والتواصل أدى إلى الانفصال مثلما حدث مع الفنانة أصالة نصري وزوجها السابق أيمن الذهبي.

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وهناك نجمات صدمن الجمهور بإعلان انفصالهن كما حصل مع نوال الزغبي وزوجها السابق ايلي ديب، والنجمة مايا دياب التي بقيت على تواصل مع زوجها السابق عباس ناصر بسبب ابنتهما التي تجمع بينهما مدى الحياة.

تابعن الصور وتعرفن على الزوج الاول لكل نجمة عربية ارتبطت أكثر من مرة.

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