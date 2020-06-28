Jun 28, 2020
أعلنت شركة والت ديزني عن تأجيل العرض الأول لنسختها الجديدة من فيلم “مولان” حتى 21 آب/أغسطس المقبل.
وكان من المقرر عرض فيلم “مولان” في آذار/مارس، لكن تقرر تأجيله حتى 24 تموز/يوليو وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.
فيلم “مولان” وهو نسخة مصورة جديدة من فيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي الذي سبق وأنتجته ديزني، وتلعب الممثلة الأميركية الصينية الأصل ليو يي فاي دور ”مولان“ بطلة الفيلم.
كذلك تم تأجيل عرض فيلم المخرج كريستوفر نولان “تينيت” من إنتاج شركة وارنر بروس الى 12 آب/أغسطس.
وكانت دور العرض السينمائي قد تضررت بشكل كبير بسبب إجراءات الإغلاق التي بدأت في منتصف آذار/مارس الفائت مع تفشي فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر جواب نهائي: “مولان” في هذا الموعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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