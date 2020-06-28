نبيل الحلفاوي :"النهايات السعيدة لأفلام الأبيض والأسود كانت تخلق حالة بهجة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
تحدث الفنان نبيل الحلفاوي عن رأيه في النهايات السعيدة لأفلام الأبيض والأسود، وأيضًا انتصار الخير على الشر.
وكتب الحلفاوي تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، :" أظن النهايات السعيدة لأفلام الأبيض والأسود كانت تخلق حالة من البهجة والتفاؤل في زمن مضى".
وأضاف الحلفاوي :"أيضا الانتصار الدائم للخير على الشر ربما ساهم في زيادة مساحة الخير في ذاك الزمن".
وتابع :"ولعل تمردنا على هذه السذاجة والتركيز على قبح الواقع بانتصار الشر أو بنهاية مفتوحة، قد(ساهم) في زيادة الشر والأشرار".
وتعاقد الفنان نبيل الحلفاوي، على بطولة مسلسل "القاهرة كابول"، مع فتحي عبدالوهاب وطارق لطفي وخالد الصاوي من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، لكن تم تأجيله بسبب ظروف فيروس كورونا.
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