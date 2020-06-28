صورة - شاهد كواليس تصوير أحدث أغاني محمد منير "الناس في بلادي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة

يواصل الفنان محمد منير تصوير كليب أحدث أغانيه "الناس في بلادي"، بإحدى المدارس، وهي من كلمات للشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم، وإخراج أحمد عبد المحسن.

منير بدأ تصوير الكليب يوم الجمعة الماضي، ومن المقرر أن ينتهي من تصوير مشاهده غدا الاثنين.

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وكان منير قد تحدث في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، عن الأغنية وقال :" الأغنية تحية حب لكل أهل بلدي، ويتولى إخراجها المخرج أحمد عبد المحسن، الذي قام بإخراج مهرجان كرمكول الدولي، وعمل بأكاديمية السينما السويسرية، وهو أيضا من يقوم بإعداد رؤية فنية جديدة للحفل الذي قمت بإحيائه مؤخرا من منزلي".

منير كان قد أحيا بمنزله "حفل غنائي"، قدم خلاله مع فرقته الموسيقية بقيادة شريف نور، مجموعة من أشهر أغانيه، ومنها حدوتة مصرية، شبابيك، ووسط الدايرة، وشارك معه بالغناء المطربون الشباب نوران أبو طالب، ودينا الوديدي، وأحمد أبا اليزيد، والملحن وعازف الجيتار سامر جورج.