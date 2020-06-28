صور| أحمد الفيشاوي يعلن عودته لـ"الجيم" رفقة زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان أحمد الفيشاوي عودته لممارسة الرياضة من جديد بعد انتهاء فترة حظر التجول.

ونشر "الفيشاوي" صورتين مع زوجته، من داخل "الجيم"، وعلق :"العودة للجيم"..

انتهى أحمد الفيشاوي مؤخرًا من تصوير دوره في فيلم الحارث، الذي يشاركه فيه البطولة ياسمين رئيس.

كما ينتظر عرض فيلم "أشباح أوروبا" بطولة هيفاء وهبي، وتأجل عرض الفيلم نظرًا لظروف أزمة فيروس "كورونا المستجد"، والتي أدت لإغلاق دور العرض السينمائية.