مؤلفا "الشايب" يكشفان لمصراوي حقيقة اقتراب تصويره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

نفى المؤلف صلاح الجهيني صحة ماتردد عن اقتراب موعد تصوير فيلم "الشايب"، الذي يقوم ببطولته الفنان آسر ياسين، ويتولى إخراجه المخرج حسين المنباوي، موضحا أن ذلك لم يحسم بعد.

السيناريست كريم أسامه "المشارك في كتابة العمل"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، من جهته قال،:" حتى هذه اللحظة لا يوجد أي جديد بشأن الفيلم، أو موعد تصويره، وفكرته كانت تشغل كاتب قصته المؤلف صلاح الجهيني، منذ أكثر من عامين، وشاركته في كتابة أكثر من نسخه للسيناريو، أذ أعتدنا على الإضافة والتجويد من وقت إلى آخر".

وكان ظهور شخصية "الشايب"، في نهاية ثاني إجزاء فيلم "ولاد رزق"، قد أثار جدلا حول وجود جزء ثالث للعمل، وهو ما نفاه صناعه مؤكدين أنه فيلم منفصل تماما، وجاء الظهور كنوع من الدعاية فقط.

الفيلم بطولة آسر ياسين، عمروعبدالجليل، ومحمد لطفي، وسيد رجب، إخراج حسين المنباوي