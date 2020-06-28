محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
أكدت الكاتبة إنجي علاء، أن هناك الكثير من الأخبار وصفتها بالمغلوطة، تم تداولها في بعض المواقع، بعد الحوار الأخير الذي أجراه زوجها الفنان يوسف الشريف مع المذيع رامي رضوان في برنامج مساء dmc، يوم الجمعة 25 يونيو الجاري.
وكتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": "في أخبار كتير مغلوطة عن يوسف متداولة من حواره مع الإعلامي رامي رضوان اللي اتذاع في برنامجه مساء dmc، بس متحرفة بزيادة شوية".
وتابعت "يوسف اتكلم عن المشاهد الساخنة واعرف فنانين كتير تانيين مش بيحبوا يعملوها.. ايه اللي جاب ملامسة النساء للموضوع أوفر أوي بصراحة!!، هو مجبش سيرة ملامسة النساء والحوار موجود على صفحة القناة!، ياريت يكون في تحري للدقة عند تغطية الحوارات واحترام لرأي وأفعال الناس مادام مش بتضر حد".
واختتمت: "شكرا لكل أصحاب الأقلام المهنية اللي لما غطت الحوار نقلت اللي فعلا دار فيه".
جدير بالذكر أن تصريحات الفنان يوسف الشريف أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، عندما تحدث عن وضعه لبند في عقود أعماله الفنية بعدم تقديم مشاهد ساخنة، وهو ما تم تداوله على أنه لا يقبل بملامسة النساء، ويشترط ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر إنجي علاء عن رفض يوسف الشريف للمشاهد الساخنة: "مجبش سيرة ملامسة النساء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.