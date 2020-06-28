خاص| سارة وفيق تستبعد طرح "مش أنا" لتامر حسني في عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استبعدت المخرجة سارة وفيق فكرة ، طرح فيلمها "مش أنا" في دور العرض السينمائي، في موسم عيد الأضحى المُقبل.

وقالت سارة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "بعيد أوي فكرة عرض الفيلم في عيد الأضحى، الانتهاء من الفيلم سوف يستغرق 10 أيام تصوير تقريبا، ومن المقرر أن نستأنف التصوير مطلع يوليو المُقبل".

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وأوضحت "بعد انتهاء التصوير سيتم استكمال العمل على المونتاج والألوان والميكساج، والموسيقى التصويرية، عمري ما الحق العيد، بعيد خالص"، لافتة أن حتى الآن لم يتم تحديد موعد طرحه، نظرا للظروف التي تمر بها دور العرض السينمائي، بسبب انتشار فيروس كورونا.

سارة أشارت في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" أن المشاهد المتبقية خارجي وستكون بالقاهرة، بعد انتهاء تصوير كل المشاهد الداخلي، قبل التوقف.

"مش أنا" قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، إخراج سارة وفيق، إنتاج حسام حسني، بطولة تامر حسني، حلا شيحة.