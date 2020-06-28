تراند اليوم : أول رد فعل لزوجة "يوسف الشريف" حول تصريحاته عن "المشاهد الساخنة"



بعدما أثارت تصريحات الممثل المصري يوسف الشريف خلال مقابلة تليفزيونية بأنه يشترط قبل توقيع أي عقد عمل فني يلعب بطولته ألا تظهر فيه في "مشاهد ساخنة"، جدلاً في الوسط الفني وخارجه.

لكن الكاتبة إنجي علاء، المتزوجة من الشريف اعتبرت أن ما تم تداوله منسوبًا إلى زوجها من أنه يرفض ملامسة النساء وأنه يشترط ذلك في أي عقد يوقعه غير صحيح بالمرة.

وكتبت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "في اخبار كتير مغلوطة عن يوسف متداولة من حواره مع الإعلامي رامي رضوان اللي اتذاع في برنامجه مساء dmc بس متحرفة بزيادة شوية".

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وأضافت: "يوسف اتكلم عن المشاهد الساخنة واعرف فنانين كتير تانيين مش بيحبوا يعملوها.. ايه اللي جاب ملامسة النساء للموضوع أوفر أوي بصراحة!! هو مجبش سيرة ملامسة النساء والحوار موجود على صفحة القناة!".

وتابعت: "ياريت يكون في تحري للدقة عند تغطية الحوارات واحترام لرأي وأفعال الناس مادام مش بتضر حد وشكرا لكل أصحاب الأقلام المهنية اللي لما غطت الحوار نقلت اللي فعلا دار فيه".



