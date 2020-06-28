فن ومشاهير

تراند اليوم : فنان شهير:« لما الكل يفكر يكسر البطيخ بعضو.. ضيعان الحكي»

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أبدى الفنان اللبناني زين العمر رأيه في ما يخص الأوضاع السياسية والإقتصادية في لبنان، عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مؤكداً أن من يراهن على رحيلنا رحل، أو سيرحل هو.
وكتب زين: "لما يكون كل شي غلط ولما يكون الكل مفكر حالو معو حق بطيخ يكسر بعضو ....... ضيعان الحكي لشو نكتب ونعذب حالنا ..... كل واحد يعيش حياتو ".
وأضاف: "إنّ طائر الفينيق تعلّمَ منّا نحنُ، كيفيّةَ الانبعاثِ من رماده. نحن باقون، ومن راهنَ على رحيلنا رحل، أو سيرحل، وسنبقى إلى أن نستقبل الآتي على السُحُبِ، ونُنهي مَعه تاريخَ الزمن ...".
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