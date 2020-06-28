فرح الهادي تصدر محركات البحث جوجل بعد شراء سيارة Lamborghini

تصدر ت اسم الفنانة الكويتية فرح الهادي محركات البحث العالمية جوجل"تريند"، بعد أن قامت بشراء سيارة أحلامها من طراز Lamborghini Aventador، التي يقدر سعرها بأكثر من 400 ألف دولار أميركي.

وأعربت الهادي عن سعادتها العارمة أثناء تجربة سيارتها الجديدة، ومؤكدة أنها لا تصدق أنها قد اقتنتها بالفعل وخاصة أنها تنتظر وصولها منذ أكثر من 4 أشهر.

وتأتي اقتناع الفنانة الشابة لهذة السيارة المخصصة ببابين يتم فتحهم لأعلى، تكريمًا لها على نجاح أحمر الشفاه الخاص بها والذي

يحمل أسمها، منذ أن شغلت نفسها خلال الفترة الماضية من خلال عمل توتوريال مكياج لمتابعاتها عبر سناب تشات لتعريفهن كيف يتعاملن مع ملامح وجوههن لتطبيق أحدث الصيحات الجمالية.

نشأتها

ولدت الفنانة الكويتية فرح الهادي في السابع من فبراير عام 1995، وتعد من فئة البدون في دولة الكويت، وقد انفصل والداها ولم تلتقي بوالدها مُنذ كانت في سن الخامسة، وهي شقيقة الممثلة شوق الهادي،

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وأبنه خالت الإعلامية عبير جابر وحنان جابر.

مشوارها الفني

حصلت الفنانة الشابة على شهادة بكالوريوس فى التسويق، ثم بدأت مشوارها الفني عام 2008 في مسلسل بعد منتصف الخوف، وشاءت الأقدار وسقوط الأقنعة.

زواجها

بعد علاقة صداقة قوية بين الفنانة فرح الهادي وعقيل الرئيسي أشيعت خبر ارتباطهما عام 2017، بسبب الظهور المستمر على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن سرعان ما أعلنت فرح بعدم ارتباطهم بشكل رسمي، الا انه بعد فترة طلب عقيل يدها للزواج عبر انتجرام، ووافقت بعد خطوبتها، وفي شهر أغسطس تم عقد قرانهما في 20 نوفمبر 2017، وأقيم حفل زفافهم في ليلة رأس السنة في 31 ديسمبر 2017.