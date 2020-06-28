أيمن بهجت قمر: يوسف الشريف حر في أفكاره

علّق الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر على التصريحات الاخيرة للفنان يوسف الشريف، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

أوضح قمر رايه في الشروط التي يتخذها الشريف في أعماله الفنية قائلاً:"يا اللي بتدور على الحريه

والتحرر وكل واحد حر ينام على الجنب اللي يريحه ... انا بحب يوسف الشريف وهو حر في افكاره ..وعلى رأي الشاعر اللي قال : كل واحد يعمل اللي يريحه".

يذكر أن أيمن قد شارك في الدراما الرمضانية من خلال كتابته لمسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام، والذي حصل على نجاح جماهيري كبير طوال فترة عرضه،شارك في بطولته:"دلال عبد العزيز، ، وهادي الجيار، وسمير صبري، وداليا البحيري، ومحمد الكيلاني، وطارق الإبياري، وهدى المفتي، ورانيا محمود ياسين، ووفاء صادق، وحمدي الميرغني، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.