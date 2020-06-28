أوضحت الفنانة هنا الزاهد موقفها من التصريحات الأخيرة للفنان يوسف الشريف، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". نشرت هنا صورة للشريف وعلقت عليها قائلة: "من أكتر الناس المحترمة اللي اشتغلت معاها". قائلة: "من أكتر الناس المحترمة اللي اشتغلت معاها". يذكر أن هنا تعاونت سينمائياً مع الشريف من خلال فيلم "بني آدم" الذي تم عرضه عام 2018، بمشاركة مجمعة سينمائية مميزة، أبرزهم "دينا الشربيني، أحمد رزق، محمود الجندي، هنا الزاهد، محمود البزاوي بيومي فؤاد، خالد كمال، أحمد صيام"، تأليف: عمرو سمير عاطف، إخراج: أحمد نادر جلال. الذي تم عرضه عام 2018، بمشاركة مجمعة سينمائية مميزة، أبرزهم "دينا الشربيني، أحمد رزق، محمود الجندي، هنا الزاهد، محمود البزاوي بيومي فؤاد، خالد كمال، أحمد صيام"، تأليف: عمرو سمير عاطف، إخراج: أحمد نادر جلال.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد تصريحاته الأخيرة.. هنا الزاهد توضح رأيها في يوسف الشريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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