صورة.. عاصي الحلاني يحتفل بعيد ميلاد نجله "الوليد"

احتفل الفنان عاصي الحلاني بعيد ميلاد نجله "الوليد"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". نشر الحلاني صورة لنجله الوليد عبر خاصية "ستوري" على "إنستجرام"، وعلق عليها "عيد ميلاد سعيد". يذكر أن عاصي طرح أخيراً أغنية "بعشقك" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وسجلت أكثر من 3 ملايين مشاهدة، كلمات: محمد عبدالعظيم، ألحان: محمد عبيه، توزيع: طوني سابا.

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