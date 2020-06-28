رامي جمال يتخطى حاجز الـ 30 مليون مشاهدة بأغنية "سقف"على "يوتيوب"

اعلن الفنان رامي جمال عن وصول أغنيته "سقف" إلى أكثر من 30 مليون مشاهدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". شارك رامي جمهوره مشاهدات الأغنية عبر خاصية "ستوري" على "انستجرام" Advertisements يذكر أن أغنية "سقف" طُرحت خلال شهر فبراير الماضي عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحصلت على نسبة مشاهدة عالية فور طرحها، بالإضافة إلى تصدرها المركز الاول في قائمة مشاهدات "يوتيوب"، وتصدرت أحاديث روّاد مواقع التواصل الإجتماعي. نسبة مشاهدة عالية فور طرحها، بالإضافة إلى تصدرها المركز الاول في قائمة مشاهدات "يوتيوب"، وتصدرت أحاديث روّاد مواقع التواصل الإجتماعي. الأغنية من كلمات:مصطفى حسن، ألحان:بلال سرور، توزيع:توما، وتضمنت ألبوم رامي الجديد"أنا لوحدي" .

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