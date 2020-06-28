ياسمين عبدالعزيز تكشف حقيقة حملها بـ"وصلة غزل"

الخليج 365 - صفوت دسوقيالأحد 2020/6/28 03:12 م بتوقيت أبوظبي
تصدرت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز مواقع التواصل الاجتماعي إثر نشرها صورة تكشف خلالها أن زيادة الوزن تعد دليلا على أن المرأة تعيش مع رجل تحبه، ويوفر لها كل أسباب السعادة.
وقامت ياسمين بنشر صورة عبر حسابها الشخصي على موقع "أنستقرام" للرد على شائعات حملها التي انتشرت بقوة مؤخرا معلقة أن الصورة ترد على الكل في الوقت المناسب.
وجاءت الصورة التي نشرتها ياسمين عبدالعزيز لفتاة قبل زيادة وزنها وبعد زيادته مصحوبة بتعليق: "في الحب إن لم يزد وزنك فأنت مع الشخص الخطأ" مشيرة لزوجها أحمد العوضي بشكل مباشر.
وتفاعل أحمد العوضي مع الصورة وأبدى إعجابه بها قائلا "ده أنت كده مع الشخص صح الصح".
ونالت وصلة الغزل بين الزوجين إعجاب عدد من المتابعين عبر مواقع التواصل، وفي الوقت نفسه تعرضت الفنانة ياسمين عبدالعزيز للتنمر والانتقادات الساخرة وكان من أبرزها "كفاية حب ابوس إيدك، ناقص تكتبي دي حكمة ياسمين عبدالعزيز".
يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز على شاشة التليفزيون هو مسلسل "ونحب تاني ليه" بطولة شريف منير وأحمد فهمي وعرض في رمضان الماضي، كما تألق زوجها أحمد العوضي في ماراثون رمضان الماضي بتجسيد دور الإرهابي هشام عشماوي في مسلسل "الاختيار" بجوار النجم أمير كرارة.
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