أفلام جديدة في موسم عيد الأضحى بعد فتح السينمات والمسارح

عقب إعلان رئاسة مجلس الوزراء عن فتح المسارح والسينمات بنسبة 25%، وهو القرار الذي أجرت عليه وزارة الثقافة اجتماع لبحث تداعياته، أعلنت أغلب دور السينما عن عرض عدد من الأفلام السينمائية القديمة التي عرضت في شهر يناير وفبراير ومارس الماضي. وأرجأت بعض الشركات أفلامها نظرًا لأن الإقبال سيكون ضعيفًا، آملين في أن يتم فتح بنسبة أكبر من 25% خلال الأيام المقبلة، خاصة في موسم عيد الأضحى، ومن ضمن الشركات التي تجازف خلال هذه الأيام هي شركة السبكي للأفلام السينمائية، حيث ستقوم بعرض فيلم صاحب المقام نهاية الشهر الجاري وهو بطولة الفنان أسر ياسين.

بينما لم تعلن بعض الشركات الأخرى عن تقديم أفلام جديدة في السوق، حيث اكتفت شركة دولار فيلم ونيوسنشري كشركة موزعة لبعض الأفلام بتقديم 4 أفلام قديمة خلال هذه الأيام، بينما رفضت عرضًا فيلمين من أفلامها الجديدة التي كان من المقرر عرضها في الموسم الماضي وهو موسم عيد الفطر، نظرا لانتشار فيروس كورونا المستجد" كوفيد-19".

وكشفت مصادر،عن أن شركة نيوسنشري سوف تطرح خلال الأيام المقبلة وبالتحديد مع قرب عيد الأضحى المقبل فيلمين الأول هو فيلم "موسى" الذي يقوم بإخراجه بيتر ميمي، وبطولة إياد نصار، وكريم محمود عبدالعزيز، وهو من إنتاج سينرجي، وفيلم "الغسالة" الذي يقوم ببطولته الفنان محمود حميدة، والفنان أحمد حاتم، على أن يكونوا منافسين بهذين الفيلمين في عيد الأضحى المقبل وهو من إنتاج سينرجي، بالتعاون مع دولار فيلم ونيوسنشري كشركة موزعة للعمل.

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