تولين البكري تعترف: أنا مصابة بإضطراب ثنائي القطب

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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"الخليج 365" من بيروت: فاجأت الفنانة السورية تولين البكري جمهورها بالكشف عن معاناتها من مرض ”اضطراب ثنائي القطب“ النفسي.

وقالت في تدوينة لها عبر حسابها الشخصي على الفيسبوك: "أنا مصابة باضطراب ثنائي القطب وفخورة بذلك رغم تقلباتي المزاجية التي لا تحتمل، لحظات جنوني وصولا لإكتئابي الحاد".

وأضافت: "أنا فخورة لمكافحتي حتى اليوم ضد نوباتي، ولو خيروني ثانية لاخترته طوعاً. نحن تلك الفئة القليلة من المجتمع التي تشعر أكثر نطير فرحاً لرؤية قوس قزح".

وأردفت : "نحس بثقل العالم إذا ما شعرنا بالقلق ونحزن أيضا بشدة لموت شخصيتنا المفضلة. نحن طبيعيون لكن في نطاق أوسع كأي شخص آخر. نحن فقط نعيش أكثر".

وإختتمت تدوينتها قائلة: "المرض النفسي لم ولن يكون أبداً وصمة عار، سواء أردت الاعتراف بذلك أو لا".

ويُعتبر مرض اضطراب ثنائي القطب، أو ما يطلق عليه الاكتئاب الهوسي، من الأمراض النفسية المعقدة والحادة ومن الصعب معالجته، وهو حالة صحية عقلية تتسبب في تقلبات مزاجية مفرطة بينها الاكتئاب، ومن الممكن أن تؤثر تلك التقلبات على النوم والطاقة والقدرة على اتخاذ القرارات أو التفكير بوضوح.

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يذكر أن عدداً من النجوم العالمين سبق لهم الإعتراف بإصابتهم بهذا المرض أبرزهم كاثرين زيتا جونز، التي اختفت لمدة عن الأضواء، حيث عانت من اضطراب المزاج ثنائي القطب.

وتقول جونس أنها لم ترغب أن يظهر ذلك للأضواء. لكن حين كُشف الأمر، فقد عرفت أنها ليست الشخص الوحيد الذي يعاني من ذلك بشكل يومي.

لذلك فقد عملت على تقديم المساعدة بالحديث عن اضطراب المزاج ثنائي القطبي، والاكتئاب.

وما لا يعرفه كثر أن الممثل والمخرج الأميركي الشهير ميل غيبسون يعاني من الاكتئاب الهوسي، حيث تتأرجح حالته فأحيانًا يكون في مزاج عالٍ، ثم ينقلب الأمر. وكذلك ليوناردو دي كابريو الذي كشف عن معاناته من نفس المرض.

ومن المغنيات تعاني ديمي لوفاتو من اضطراب المزاج ثنائي القطب. وتقول أنها كانت في حيرة في أن تخبر الناس فيما تعاني منه، لكنها في النهاية أفصحت عن مشكلتها النفسية لأنها أرادت أن تساعد غيرها ممن يعانون من ذات المشكلة.