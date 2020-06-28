ممثل لبناني ينشر فيديو له يأكل من حاويات القمامة

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"الخليج 365" من بيروت: فاجأ الممثل اللبناني ميشال أبو سليمان الجميع بطريقة تعبيره عن غضبه بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة التي نعيشها والتي يمر بها لبنان.

ونشر ميشال عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه وهو يأكل من القمامة ويخاطب اللبنانيين:"بدّكن تذكروا ميشال ابو سليمان عم ياكل من الزبالة؟ ايه، بدنا نبلّش نتعوّد ناكل من الزبالة لأنو إذا ما نزلنا عالثورة وأخدنا بحقوقنا بعد 6 اشهر كلنا رح ناكل من الزبالة".

وقد سارع الجمهور إلى تداول هذا الفيديو بشكل لافت على صفحاتهم، مشددين على أهمية الرسالة التي أراد إيصالها ميشال.



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