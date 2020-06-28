فيروس كورونا يؤجل طرح فيلم Mulan للمرة الثانية

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"الخليج 365" من بيروت: كشف موقع hollywoodreporter أن شركة ديزني أعلنت عن تأجيل موعد عرض فيلم Mulan الى 21 أغسطس بدلاً من 24 يوليو، بسبب فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن يعرض الفيلم في شهر مارس الماضي، وتم تأجيله الى 24 لكن إستمرار تفشي الفيروس أجل عرضه للمرة الثانية.

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يذكر أن شركة ديزني تعيد إنتاج فيلم Mulan بنسخة جديدة Live Action، من النسخة الكرتون التى صدرت فى 1998، وتدور حول قصة امرأة صينية تتنكر كرجل للقتال في الجيش بدلاً من والدها الذي لا يستطيع الذهاب لكبر سنه، بينما لم يشك أحدا أنها امرأة حتى قامت بإنقاذ قائد الجيش، وجرحت خلال المعركة وكان عقابها الإعدام إلا أن القائد يعفو عنها.

الفيلم من بطولة نجوم عالميين تتصدرهم ليو يي_فاي بدور مولان، ويشاركها في البطولة دوني ين الذي قدم عدداً كبيراً من الأعمال الفنية الناجحة، من أبرزها: "Seven Swords" و"Painted Skin" و"Ip Man" و"The Lost Bladesman" و"Together"، وغيرها. ويشارك بالعمل جيت لي، ولي جونج، وجايسون لي.

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