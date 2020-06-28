فيروس كورونا يؤجل الجولة الغنائية لألبوم ليدي غاغا الجديد الى صيف 2021

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"الخليج 365" من بيروت: أكدت مغنية البوب الأميركية ليدي غاغا تأجيل جولة الدعاية لألبوماها الجديد "كروماتيكا" حتى صيف 2021 بإنتظار إنحسار فيروس كورونا.

وقالت مغنية البوب عبر تغريدة نشرتها على "تويتر" :"جولة كروماتيكا تأجلت رسمياً الى صيف 2021، نعمل بكل جهدنا لنحدد الوقت الأمثل والأسرع والأكثر امامنا لنقدم هذا العرض لكم، ولكن الأهم بالنسبة لنا أن تكونوا أصحاء وقادرين على مشاركتي الرقص في الحفلات كما تعودنا دائماً".

ومن المقرر أن تبدأ الجولة في شهر يوليو 2021 من باريس، ثم لندن، لتعود الى أميركا وتحديداً مدينة بوسطن في أغسطس، ومن ثم الى مدينة تورونتو الكندية، لتنتقل الى ولاية نيوجيرزي الأميركية، وتختتم جولتها أواخر أغسطس في شيكاغو.

فيما يلي تفاصيل الحفلات المرتقبة:

July 25, 2021 - Paris, FR Stade De France

July 30, 2021 - London, UK Tottenham Hotspur Stadium

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Aug. 7, 2021 - Boston, MA Fenway Park

Aug. 16, 2021 - Toronto, ON Rogers Centre

Aug. 19, 2021 - East Rutherford, NJ Metlife Stadium

Aug. 27, 2021 - Chicago, IL Wrigley Field

وشهد البومها تعاوناً مع فريق البوب النسائي الكوري الجنوبي Blackpink بأغنية تحمل عنوان Sour Candy حققت أكثر من 65 مليون مشاهدة رغم عدم تصويرها على طريقة الفيديو كليب. كما شهد الإلبوم أغنية ديو مع أريانا غراندي بعنوان Rain on Me صورتاها على طريقة الفيديو كليب وحققت حوالي 128 مليون مشاهدة.

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