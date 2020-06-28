عبد الله الرويشد يحيي حفلاً غنائياً "أونلاين" الخميس المقبل

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"الخليج 365" من بيروت: يستعد المغني الكويتي عبد الله الرويشد، لإحياء حفل غنائي مباشر يبث عبر شبكة الإنترنت تحت شعار "مكملين معاكم"، يوم الخميس المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وعلى جانب أخر تعاون الرويشد مع الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد، فى أغنية جديدة سيتم طرحها قريباً بعنوان "نعمة اليقين"، من ألحان حسين محمود، وتوزيع وليد شراقي.

يشار أن آخر ما قام النجم الكويتى عبد الله الرويشد، قبل تفشى جائحة كورونا، هو تصوير أغنية "سولف علي"، في إمارة دبى مع المخرج اللبناني بسام الترك وهي من ألحان عبد الله الرويشد، كلمات مطيع العونى، توزيع جورج قلته، ومكس وماستر الأوديو للمهندس إيهاب نبيل.