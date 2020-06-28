شكرا لقرائتكم خبر عن إنجي علاء عن الهجوم على يوسف الشريف:"أوفر أوى"..وأيمن بهجت قمر:حر فى أفكاره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت إنجي علاء زوجة النجم يوسف الشريف علي موجة الهجوم التى تعرض لها بعد تصريحاته الأخيرة التى أدلى بها خلال حلوله ضيفاً على الإعلامى رامى رضوان وتحدث عن إيمانه بمبادئ معينة تجعله يرفض العمل على مشاهد ساخنة خلال أعماله.

وكتبت عبر حسابها بموقع "فيس بوك" :"في اخبار كتير مغلوطة عن يوسف متداولة من حواره مع الإعلامي رامي رضوان اللي اتذاع في برنامجه مساء dmc بس متحرفة بزيادة شوية.. يوسف اتكلم عن المشاهد الساخنة واعرف فنانين كتير تانيين مش بيحبوا يعملوها".

وتابعت :"ايه اللي جاب ملامسة النساء للموضوع..أوفر أوي بصراحة!! هو مجبش سيرة ملامسة النساء والحوار موجود على صفحة القناة! ياريت يكون في تحري للدقة عند تغطية الحوارات واحترام لرأي وأفعال الناس مادام مش بتضر حد وشكرا لكل أصحاب الأقلام المهنية اللي لما غطت الحوار نقلت اللي فعلا دار فيه #يوسف_الشريف".

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انجي علاء

ومن جانبه قال المؤلف أيمن بهجت قمر عبر حسابه بموقع "فيس بوك" :"يا اللي بتدور على الحريه والتحرر وكل واحد حر ينام على الجنب اللي يريحه ... انا بحب يوسف الشريف وهو حر في افكاره ..وعلى رأي الشاعر اللي قال : كل واحد يعمل اللي يريحه".





وكان الفنان يوسف الشريف، قد قال خلال البرنامج: "منذ عشر سنوات وأنا أضع تلك القيود فى أعمالى وأشترط عدم التلامس، وكان فى البداية الاتفاق شفوى ولكن ذلك كان يعرضنى لبعض الاعتراضات أثناء التصوير، مما دفعنى أن أجعل هذا الاتفاق مكتوب فى عقد العمل، وقد اتخذت هذا المبدأ بعد فيلم (هى فوضى) وأتذكر أن أحد المخرجين الكبار قد عرض على فيلم وبعد قراءته، اعترضت على المشاهد الساخنة فى الفيلم، فجاء رد المخرج وأحد النقاد (ماتشتغلش الشغلانة دى)، وبالفعل فكرت فى الاعتزال ولكن كرم الله استطعت أن أقدم العديد من الأعمال بهذا المبدأ".

وعن رفضه الظهور إعلاميا فى كثير من الأوقات قال يوسف الشريف، أحب أن أظهر فى الإعلام عندما يكون لدى ما أقوله، سواء عمل جديد، أو بعد نجاح عمل قدمته، ولكن ظهورى دون سبب ليس له داعى فأنا دائما أسير بمبدأ قول الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال "ما قل وكفى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وألهى" وهذا مبدأى فى الحياة.