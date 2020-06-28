شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم ورامي رضوان قبل وبعد الكورونا .. شوف الفرق فى صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورتين لها برفقة زوجها الإعلامي رامي رضوان من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام، حيث ظهرت في إحداها قبل فيروس كورونا أثناء جلوسهما بدون كمامة بينما ارتدي الثنائي في الثانية الكمامة، ومكتوب عليها :"بعد الفيروس"، في حين علقت الفنانة دنيا سمير غانم علي الصورة بكتابة جملتها المعهودة خلال الفترة الأخيرة My fans 7abayby beywarroona el waqe3

وقد حرصت النجمة دنيا سمير غانم على الاحتفال بمناسبة عيد ميلاد الإعلامية مها الصغير زوجة النجم أحمد السقا، حيث نشرت دنيا صورة عبر خاصية استورى إنستجرام، تجمعها بكل من مها الصغير واحمد السقا وابنهما ياسين، ثم وجهت رسالة إليها كتبت فيها : "عيد ميلاد سعيد لأجمل أم، وزوجة رائعة، والسيدة الجميلة الفريدة من نوعها مها الصغير".



دتيا سمير غانم ورامى رضوان

Advertisements

من جانب آخر فاجأت النجمة دنيا سمير غانم متابعيها قبل أيام على نشر صورة تجمعها مع الأميرة ديانا قبل 28 سنة من خلال حسابها علي موقع انستجرام، وهي الصور الذى سبق ونشرها زوجها الإعلامي رامي رضوان، كما وصفت هذا اليوم بأنه واحد من أهم أيام حياتها حيث كانت فخوره به للغاية، خاصة أنها قابلت فيه واحدة من أكثر نساء العالم اهتماماً بالأطفال حول العالم مثلما كانت طوال حياتها قبل رحيلها، وهي الأميرة ديانا، وقالت دنيا، "كان لى الشرف أن ألتقى بهذه الإنسانة الفريدة التى أحبت وآمنت بحقوق الأطفال من خلال زيارتى لمكتبة الطفل بالمجلس الثقافى البريطانى مع مدرستى "دار الطفل".. والتقطت هذه الصورة بعد أن غنيت لها مقطع صغير من أغنية للأطفال".

وذلك فى إطار زيارة الأميرة ديانا حينما زارت مصر عام 1992 حيث قامت حينها بزيارة الجامع الأزهر وبعض المناطق السياحية التي حرصت على رؤيتها، كما صادفت تلك الزيارة سلامها علي الفنانة دنيا سمير غانم كما يظهر خلال الصورة.