شكرا لقرائتكم خبر عن قال عن السينما رقص وغناء وخناق.. أراء العقاد عن الفن والفنانين فى الخمسينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم ذكرى ميلاد الأديب والمفكر الكبير عباس محمود العقاد الذى ولد فى مثل هذا اليوم الموافق 28 يونيو من عام 1889، وأثرى المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات التى تجاوزت مائة كتاب فى كل المجالات، على الرغم من أنه لم يحصل إلا على الشهادة الابتدائية ، لكنه علم نفسه وكان صاحب عقلية موسوعية فى العديد من المجالات كما كتب الشعروالنثر، كما كتب العديد من المقالات فى الصحف، والعديد من المؤلفات والروايات ومن أهم مؤلفاته العبقريات، ومنها عبقرية محمد، وعبقرية عمر.

وكتب العقاد العديد من المقالات عن السينما والمسرح وكان له علاقات كبيرة برواد الفن الذين شاهدهم فى طفولتهم وصباهم ومنهم فاطمة رشدى ويوسف وهبى وأحمد علام.

وفى حوار نادر أجرته مجلة الكواكب مع الأديب والمفكر الكبير عباس محمود العقاد ونشر بتاريخ 7 إبريل عام 1953 تحدث العقاد عن أرائه فى الفن والفنانين خلال هذه الفترة ، ونشر الحوار تحت عنوان :"عباس العقاد يقول: السينما فى مصر رقص وغناء وخناق"، حيث سأله المحرر هل يرى أن السينما والمسرح تحتاجان إلى روايات معينة، فأجاب بأن المنتج والمخرج مقيدان بضرورة غعطاء الجمهور الشيئ الذى يتذوقه ويروق له، وقال العقاد: أرى أن الأفلام المصرية قامت فى الغالب حتى الأن على عناصر ثلاثة هى الرقص والغناء والخناق، كما لو كان ذلك دستورا"

وأوضح العقاد أنه لا يتهم صناع السينما والمسرح بالتقصير وأن هذه الفنون للتسلية أكثر منها للثقافة"

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وعندما قاطعه محرر الكواكب بأن هذه الفنون قد تكون أداه لترقية العقول ومهمتها أن ترقى بالجمهور لا أن تهبط بفكره، قال العقاد أنه يرى أن الجمهور كالطفل يجب تربيته برفق حتى يكبروأنه كلما ارتقى فكر الجمهور لما تقدمت الفنون.

وأكد العقاد إعجابه ببعض الأفلام العربية ومنها فيلم سى عمر لنجيب الريحانى، وفيلم ليلة ممطرة ، ليوسف وهبى وليلى مراد، كما أكدد اعجابه بعدد من الأفلام الأمريكية.

وأشاد العقاد بأداء الفنانين المصريين وصداقته لهم ومنهم أحمد علام ويوسف وهبى وأنور وجدى وعباس فارس وأمينة رزق وروحية خالد وروزاليوسف ومديحى يسرى وزينب صدقى.

وأكد العقاد أنه شاهد فاطمة رشدى وهى تمثل فى سن الصبا وعمرها لا يتجاوز 15 عام فى فرقة عزيز عيد وهى تتناول الحلوى مع الأطفال، كما شاهد يوسف وهبى وهو طفل شقى يمثل فى المدرسة.