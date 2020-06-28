شكرا لقرائتكم خبر عن "أنا في الحجر الصحي".. أديل تؤكد تأجيل ألبومها الجديد بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت النجمة العالمية أديل على متابعين لها فى موقع "انستجرام"، لتأكيد تأجيل ألبومها الرابع بسبب فيروس كورونا، ونصحتهم باتباع الإجراءات الوقائية، حيث كتبت :"كورونا لم ينته بعد أنا فى الحجر الصحي.. ارتدوا الكمامة وتحلوا بالصبر"، وذلك تعليقا علي صور جديدة لها من منزلها، عبر حسابها بموقع "انستجرام".

وقررت النجمة العالمية اديل أن تظهر مدي خسارتها في الوزن، حيث ظهرت من خلال صور علي الانستجرام الخاص بها، وهي تشاهد حفلها على المسرح في جلاستونبري في عام 2016، وترتدي نفس فستان الحفل، والذى ظهرت من خلال مدي خسارتها للوزن .

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وبدأت أديل اللايف وهي ترتدي ملابس البيت، ثم ارتدت فستان الحفل، لتظهر الفرق في وزنها، وذلك بعدما شربت الكحول على عصير التفاح.

وكانت قد حرصت المطربة العالمية أديل – Adele، على الظهور لأحياء الذكري الثالثة لحريق برج جرينفيل في العاصمة البريطانية لندن، والذي أودى بحياة 72 شخصا، وذلك عن طريق مقطع فيديو تداولته وسائل الاعلام العالمية ومنصات السوشيال ميديا المختلفة.

وظهرت النجمة صاحبة الـ 32 عاماً، في مقطع الفيديو وهي توجه النعي لأسر الضحايا الذين لقوا مصرعهم آنذاك، ولتقديم الدعم لكل المصابين في تلك الواقعة الأليمة.