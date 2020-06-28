شكرا لقرائتكم خبر عن يسرى نصر الله ينعي الناقدة نعمة الله حسين : كانت صديقة عزيزة وإنسانة بشوشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعي المخرج يسرى نصر الله عبر حسابه الشخصى على موقع فيس بوك الناقدة نعمة الله حسين التي توفيت مؤخراً، حيث نشر صورتها وعلق عليها بكتابة : "فقدنا الناقدة السينمائية الكبيرة نعمة الله حسين، صديقة عزيزة وإنسانة جميلة وبشوشة، مش ح انسى ضحكتها الهادئة وروحها المليئة بالحب للسينما وللناس وللحق".



يسرى نصر الله

على جانب آخر كان المخرج السينمائى يسرى نصر الله، قد قال فى إحدى ندوات معرض الكتاب فى نسخته الاخيرة، العديد من الأسرار الذى تعرض لها خلال مسيرته الفنية منها إنه تعلم فى مدرسة "يوسف شاهين"، وكانت البداية معه فى فيلم "وداعا بونابرت"، مضيفًا: "وظللنا نعمل به 3 سنوات، وبعدها انطلقت فى عالم الكتابة السينمائية وكانت البداية مع فيلم (سرقات صيفية) 1988".

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وأضاف "نصر الله"، فى اللقاء الفكرى الذى جمعه بجمهور معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ51، أنه لم يتعلم من "شاهين" إظهار الذات فى العمل، لكنه تعلم منه أن يدخل أى عمل جديد كأنه أول فيلم له، قائلا: "شاهين لم يكن شخصا متواضعًا فى حياته كان نرجسيا لكنه كان إنسانا متواضعا جدا أثناء عمله"، مؤكدًا أنه تعلم من أشخاص كثيرين كانوا أصحاب تأثير عليه، وأنه دائما ما يستعين بجملة بيكاسو "شغلتك إنك تبقى حرامى لازم تاخد من كل واحد وتضيف لنفسك".

وتابع يسرى نصر الله: "أحمد زكى كان هيموت ويعمل دور فى فيلم (مرسيدس)، ويوسف شاهين هو اللى أعطاه السيناريو، وقلت له "يا أحمد لا أستطيع أن أجعلك أبيض" فرد وقال: "أنت اللى حمار ما بتعرفش تخرج ومش عاوزنى أعمل الدور".