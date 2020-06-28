شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الناقدة الفنية نعمة الله حسين.. ومهرجان الاسكندرية ينعي الراحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غيب الموت صباح اليوم الناقدة الفنية نعمة الله حسين، بعد صراع مع المرض، ونعاها الأميرأباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائى.

ونعى أباظة الناقدة عبر حسابه على "فيس بوك"قائلا: فقدت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، ومهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، الصديقة العزيزة والناقدة الكبيرة نعمة الله حسين، التي وافتها المنية بعد صراع مع المرض.

والناقدة الكبيرة تنتمي الي الجيل الثاني من نقاد السينما في مصر وقد أولت اهتمامها بالسينما العالمية خاصة السينما الفرنسية وأصدرت عددا من الكتب في النقد السينمائي كما قدمت كتابا عن النجمة نادية لطفي لتكريمها في المهرجان القومي للسينما المصرية

وشغلت الناقدة الكبيرة منصب مدير تحرير مجلة آخر ساعة لسنوات طويلة ومثلتها في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية، كما كانت عضو المكتب الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي ، ومستشار فني لعدد من المهرجانات العربية منها مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط ومهرجان أيام السينما الجزائرية

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وقد كرمها مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الرابعة والثلاثين في اكتوبر2018 وأصدر كتابا عن مسيرتها النقدية قدمته الناقدة السورية لمي طيارة .

وكانت الناقدة الراحلة صديقة غالية عزيزة رحم الله الناقدة الكبيرة. وأسكنها بفيض رحمته فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا

رحم الله الناقدة الكبيرة التي كانت قد فقدت زوجها الراحل الاستاذ سيد عواد وكيل وزارة الثقافة للثقافة الجماهيرية الأسبق فقد كان إنسانا نبيلا رقيقا راقيا مؤخرا وكان لرحيله وقع مؤلم عليها بعد زواج استمر مايقرب من أربعين عاما كان لها خلالها الزوج والحبيب والأخ والسند رحمة الله تعالى عليهما وغفرلهما وداعا يا أغلي وأعز الناس.