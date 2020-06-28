شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد فريدة فهمى.. هل فكر أحمد زكى فى الزواج من نجمة فرقة رضا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما انفصل الفنان أحمد زكى عن حب حياته الفنانة هالة فؤاد، دخل فى أكثر من علاقة عاطفية لكنها لم تكلل بالنجاح، وكلما اقترب موعد زواجه يبحثون عن أحمد زكى فلا يجدونه، إذ كثيرا ما أقدم على الزواج بعد طلاقه، إلا أنه دائما كان يهرب فى اللحظة الأخيرة، والسبب هو حبه الشديد لطليقته هالة فؤاد ، التى حاول أن يتخطاه مع أخرى لكنه لم يستطع.

وذكر محمد عشوب الماكير الخاص بالنجم الكبير أحمد زكى فى تصريحات إعلامية، أن زكى استشاره فى الزواج من فنانة تكبره فى السن، وقص الحكاية قائلا: أحمد زكى قال لى أنا عايز اتجوز؛ إما فريدة فهمى أو وردة الجزائرية، فقولتله أنت بتهزر، قالى لا لإنى عايز أتجوز واحدة أكبر مني، لإنى جربت الصغيرة تعبت، فأجرب الكبيرة يمكن أتعايش معاها، بحياة تانية، يمكن هى اللى هتدلعنى مش أنا اللى هدلعها، فقولتله فريدة فهمى مليش فيها، لكن وردة حبيبتي”.

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وبالفعل ذهب عشوب لوردة الجزائرية، ونفذ رغبة الراحل، وسرد عشوب تفاصيل اللقاء وقال: "روحت لوردة وقولتلها، فقالتلى أحمد زكى ده مجنون، قولتلها يعقل، لأنه بيحبك وبيقعد يكلمنى عليكى".

واستكمل حديثه، بأن الموضوع تحول بالفعل للجد، وحددوا موعدا للشبكة، ولكن فى آخر لحظة هرب أحمد زكى، مما وضع عشوب فى موقف صعب أمام وردة.

ولدت فريدة حسن فهمى فى 29 يونيو 1940، والدها المهندس حسن فهمي، اعترف بموهبتها لأول مرة حين سمح لها الرقص فى مدرج كلية الهندسة وهى فى الثامنة من عمرها، وساعدها فى تنمية شغفها بالرقص الشرقى فاشترى لها بدلة رقص قبل أن تكمل العاشرة من عمرها، وساندها فى دراستها الجامعية، درست فريدة اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة القاهرة، وكان له دور كبير فى تأسيس فرقة رضا معها.

اعتزلت فريدة فهمى فى الثالثة والأربعين من عمرها واختفت عن الأضواء لفترة طويلة حتى نشر السيناريست تامر حبيب صورة تجمعه بها معلقًا عليها "نلت شرف لقاء الهانم، الست فريدة فهمى".