شكرا لقرائتكم خبر عن أديل قبل وبعد .. المغنية ترتدي فستان قديم لتظهر كيف خسرت وزنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النجمة العالمية اديل أن تظهر مدي خسارتها في الوزن، حيث ظهرت من خلال صور علي الانستجرام الخاص بها، وهي تشاهد حفلها على المسرح في جلاستونبري في عام 2016، وترتدي نفس فستان الحفل، والذى ظهرت من خلال مدي خسارتها للوزن .

وبدأت اديل اللايف وهي ترتدي ملابس البيت، ثم ارتدت فستان الحفل، لتظهر الفرق في وزنها، وذلك بعدما شربت الكحول على عصير التفاح.

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وكانت قد حرصت المطربة العالمية أديل – Adele، على الظهور لأحياء الذكري الثالثة لحريق برج جرينفيل في العاصمة البريطانية لندن، والذي أودى بحياة 72 شخصا، وذلك عن طريق مقطع فيديو تداولته وسائل الاعلام العالمية ومنصات السوشيال ميديا المختلفة.

وظهرت النجمة صاحبة الـ 32 عاماً، في مقطع الفيديو وهي توجه النعي لأسر الضحايا الذين لقوا مصرعهم آنذاك، ولتقديم الدعم لكل المصابين في تلك الواقعة الأليمة.