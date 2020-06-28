شكرا لقرائتكم خبر عن سنة سعيدة..إليسا ونانسي عجرم توجهان رسالة لنوال الزغبي احتفالا بعيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بادرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، بتهنئة المطربة اللبنانية نوال الزغبي التي تحتفل بعيد ميلادها والذي يتزامن غدا 29 من الشهرالجاري، ووجهت رسالة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة: " عيد ميلاد سعيد يا عزيزي نوال الزغبي أتمنى لك الصحة والسعادة إلى الأبد".

كما هنأت النجمة اليسا، هي الأخرى بعيد ميلاد نوال الزغبي بالدعاء لها عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، منذ قليل، قائلة: "عيد مولد سعيد يا نوال الزغبي. بارك الله فيك وفي عائلتك وأتمنى أن تكون هذه السنة استثنائية عليكي".

كما وجهت المطربة ديانا حداد، رسالة في عيد ميلاد نوال الزغبي عبر حسابها بتويتر: " يا حبيبتي يا نوال عقبال ال١٠٠ سنة بالنجاح والسعادة وراحة البال يا اختي وتضلك نجمة مضوايه وتضلك فوق راس ولادك".

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ويبدو أن الفنانة نوال الزغبى بدأت الاحتفال بعيد ميلادها مبكراً، والذي يتزامن مع الـ 29 من الشهر الجاري أي الثلاثاء القادم، حيث نشرت المطربة اللبنانية فيديو عبر حسابها الرسمي علي موقع انستجرام أثناء مفاجأة لها من قبل الممثلة ماجي بو غصن التي فاجأتها بتورتة بمناسبة عيد ميلادها.

وكانت قد ظهرت الفنانة نوال الزغبى أثناء الاستمتاع بأجواء الصيف على طريقتها الخاصة، حتي ولو كان الأمر في المنزل بعيدًا عن شاطئ البحر، مثلما ظهر في آخر صورة ظهرت فيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام حيث أطلت على متابعيها بهوت شورت أثناء التمرين مثلما ظهر في تعليقها على الصورة حيث كتبت أنها في المنزل تتمرن.

على جانب آخر نشرت الفنانة نوال الزغبي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة تجمعها بالنجم رامي عياش، معلقة عليها قائلة: "عشاء خاص مع نجم البوب المميز رامي عياش"، وذلك قبل يومين، وهو ما دفع الفنان رامي عياش لنشر صورة هو الآخر تجمعه بالنجمة نوال الزغبي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" معلقا عليها: "نورتي بيتك يا حبيبة قلبي".