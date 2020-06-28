شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعى تدعم يوسف الشريف:"دي حرية شخصية ومش عجبك متتفرجش"..شابوه يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة ناهد السباعى، على دعم النجم يوسف الشريف، بعد موجة الهجوم التى تعرض لها بعد تصريحاته الأخيرة التى أدلى بها خلال حلوله ضيفاً على الإعلامى رامى رضوان، وتحدث عن إيمانه بمبادئ معينة تجعله يرفض العمل على مشاهد ساخنة خلال أعماله.

وكتبت ناهد، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "هو ليه الناس بتطالب بالحرية الجنسية للشواذ وتنتقد راجل رافض المشاهد الساخنة لأسبابه الخاصة، دى حرية شخصية ودى حرية شخصية، مش عجبك متتفرجش عليه ومتشتغلش معاه وفى الآخر شابوه يوسف الشريف".

Advertisements



ناهد السباعى

وكان الفنان يوسف الشريف، قد قال خلال البرنامج: "منذ عشر سنوات وأنا أضع تلك القيود فى أعمالى وأشترط عدم التلامس، وكان فى البداية الاتفاق شفوى ولكن ذلك كان يعرضنى لبعض الاعتراضات أثناء التصوير، مما دفعنى أن أجعل هذا الاتفاق مكتوب فى عقد العمل، وقد اتخذت هذا المبدأ بعد فيلم (هى فوضى) وأتذكر أن أحد المخرجين الكبار قد عرض على فيلم وبعد قراءته، اعترضت على المشاهد الساخنة فى الفيلم، فجاء رد المخرج وأحد النقاد (ماتشتغلش الشغلانة دى)، وبالفعل فكرت فى الاعتزال ولكن كرم الله استطعت أن أقدم العديد من الأعمال بهذا المبدأ".

وعن رفضه الظهور إعلاميا فى كثير من الأوقات قال يوسف الشريف، أحب أن أظهر فى الإعلام عندما يكون لدى ما أقوله، سواء عمل جديد، أو بعد نجاح عمل قدمته، ولكن ظهورى دون سبب ليس له داعى فأنا دائما أسير بمبدأ قول الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال "ما قل وكفى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وألهى" وهذا مبدأى فى الحياة.