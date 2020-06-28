شكرا لقرائتكم خبر عن الشاعر أمير طعيمة يدعم يوسف الشريف بعد الهجوم عليه.. شوف قال إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعم الشاعر أمير طعيمة الفنان يوسف الشريف بعد الهجوم عليه بسبب تصريحاته الأخيره بأنه لا يقبل المشاهد الساخنة والتي تضمن القبلات والأحضان ووصفه البعض بأنه يدعى الفضيلة، وقال أمير عبر تويتر : " "بتوع حرية الرأي و اللي دائما بيدافعوا عّن كل اللي يغضب ربنا، بيهاجموا الراجل اللي عايز يرضي ربنا في شغله وبيرفض تقديم ما يخدش الحياء في أعماله... وأصلا ما فرضش رأيه علي الأخرين، هو فقط مختار لنفسه طريق مريحه و ناجح فيه".

وتابع طعيمة: "يا جدعان النفس اللي بيخرج منك ممكن ما يرجعلكش، ما تبقوش كده".

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وكان يوسف الشريف صرح في أخر لقاء تليفزيونى له مع الإعلامى رامى رضوان : " "في قيود أنا بحطها لنفسي زيادة عن أي حد تاني، ودي حقيقة حتى لو وصلت لدرجة العقود.. دي حقيقة بقالها 10 سنين أو أكتر، ده من بعد فيلم هي فوضى، بدأت أفكر بالطريقة دي.. دي حرية شخصية طالما مبضرش حد.. أنا مبستريحش لو بقي فيه مشاهد ساخنة أو فيها قبلات.. دي قاعدة بطبقها على نفسي بس.. بدأت أحط قيود لأن قبل كده في منتجين اتفقت معاهم على ده ووقت التنفيذ غيروا كلامهم".

وتابع الشريف: "وهنا أنا لا أزايد على زملائي أو إني أحسن منهم، بالعكس كلهم ليهم الاحترام ومنهم من يقدمون أعمالا محترمة دون أن يتعمدوا هذه الطريقة.. عشان بس الكلام ميتفهمش إني بزايد عليهم أو بقول إني أحسن منهم.. خالص".

يوسف الشريف كانت أخر أعماله في الموسم الرمضانى الماضى مسلسل "النهاية"، من فكرته وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، ناهد السباعى، أحمد وفيق، محمود الليثى، سارة عادل، محمد مربان، محمد العمروسى، أيمن الشيوى، وضيوف الشرف اياد نصار، سوسن بدر، محمود عبد المغنى، أحمد مجدى، عمر الشناوى وغيرهم.