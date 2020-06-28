شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع مثير لبيلي إيليش من إلغاءها متابعة الجميع على انستجرام لـ "وفاتها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من الشائعات الأخيرة المنتشرة حول وفاة النجمة العالمية بيلي إيليش ، إلا إن المغنية ومؤلفه الأغاني الأمريكية مازالت على قيد الحياة وبصحة جيدة، و ذلك حسب موقع " سينماهولك "، فبيلي إيليش التي تبلغ من العمر ( 18 عاما ) حاليا استطاعت أن تسرق الأضواء نحوها وتكتسب اهتمام إعلامي مذهل لأول مرة في عام 2015 بأغنيتها " Ocean Eyes " ومنذ ذلك الحين استطاعت أن تسيطر علي الرسومات البيانية " chart" الخاصة بالموسيقي حول العالم .



شائعة وفاة بيلي ايليش شائعة وفاة بيلي ايليش

وأشارالموقع أن السبب الرئيسي وراء انتشارهذه الشائعة هي المنشورات " posts " علي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ، وهي الشائعة البعيدة تماما عن المشاعروالإنسانية حيث تم مشاركة المنشور من قبل الكثيرين قبل التحقق من صحة الخبر، فانتشر بكثافة هائلة .

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يذكرأن النجمة العالمية بيلي إيليش قامت بإلغاء متابعة الجميع بشكل غامض وذلك على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "انستجرام"، حيث تخلت عن متابعة اصدقائها المقربين وأفراد عائلتها إضافة إلي إلغاء متابعتها لعدد من أهم و أشهر الصفحات الفنية علي "إنستجرام" وهو ما آثار الكثير من الجدل .

حاسب بيلي علي انستجرام