أحمد فلوكس يتعرض لحادث: "الحمد لله على كل شيء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف الفنان أحمد فلوكس عن تعرضه لحادث سير قبل قليل، أثناء قيادته لسيارته.

وشارك فلوكس جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "انستجرام"، بصورة للسيارة من الخلف، تكشف عن تهشم الفانوس الخلفي، معلقا "الحمد لله على كل شيء".

كان فلوكس نشر قبل ساعتين تقريبا من وقوع الحادث، فيديو وهو يقود سيارته ويستمع لأغنية الفنان تامر حسني "نفس الحنين".