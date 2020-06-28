أحمد وأيمن مدحت يحييان الذكرى السنوية الثانية لوفاة والدهما الفنان مدحت مرسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: أحيا المخرج أحمد مدحت، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، الذكرى الثانية لوفاة والده الفنان مدحت مرسي. وكتب أحمد "اليوم الذكرى الثانية لوفاة والدي الفنان مدحت مرسي. ارجو الفاتحة والدعاء". Advertisements وكتب السيناريست أيمن مدحت عبر "فيسبوك": "السنوية الثانية لوالدي الفنان مدحت مرسي، ربنا يرحمه ويحسن ختامنا جميعًا". مدحت مرسي توفي في 28 يونيو عام 2018. وشارك الفنان الكبير في عدد من الأعمال الفنية أبرزها فيلم "الطريق إلى إيلات" والذي أدى خلاله دور مدير المخابرات الحربية، وفيلم "حكايات الغريب" في دور موظف الحكومة الذي يبحث عن "الشهيد الغريب"، إضافة لمسلسل "ضمير أبلة حكمت". وآخر أعماله كان مسلسل "ظرف أسود".

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