محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: دافعت الفنانة ناهد السباعي، عن الفنان يوسف الشريف، بعد الهجوم الذي طاله بسبب تصريحاته الأخيرة بشأن رفضه للمشاهد الساخنة. وكتبت ناهد عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": "هو ليه الناس بتطالب بالحرية الجنسية، وتنتقد راجل رافض المشاهد الساخنة لأسبابه الخاصة، دي حرية شخصية ودي حرية شخصية". Advertisements وتابعت "مش عجبك متتفرجش عليه ومتشتغلش معاه وفي الاخر شابوووووه يوسف الشريف.. النهاية". جدير بالذكر أن يوسف الشريف وناهد السباعي التقيا في رمضان المنقضي من خلال مسلسل "النهاية" إخراج ياسر سامي، سيناريو وحوار عمرو سمير عاطف.

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كانت هذه تفاصيل خبر ناهد السباعي مدافعة عن يوسف الشريف: "حرية شخصية ومش عجبك متشتغلش معاه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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