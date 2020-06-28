أنغام تعلن تعاونها مع تركي آل الشيخ في أغنية جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت الفنانة أنغام عن تعاونها مع الشاعر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، في عمل فني جديد.

وكتبت أنغام، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "عمل جديد ومختلف يجمعني بالشاعر تركي آل الشيخ المختلف دائما سعيدة بالتعاون الثاني معك ومش الأخير بإذن الله".

ويأتي هذا التعاون بينهما للمرة الثانية بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنيتهما "بخاف أفرح"، من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان خالد عز.

على صعيد آخر، تواصل أنغام التحضير لألبومها الغنائي الجديد بعد نجاح ألبومها الأخير "حالة خاصة جدا"، وتقوم حاليا باختيار أغاني الألبوم بعناية شديدة، إذ استقرت على عدد من الأغاني تعاونت فيها مع كل من الشاعر جمال الخولي والملحنين رامي جمال ومحمدي، والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.