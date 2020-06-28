لقاء الخميسي تنفي إصابة زوجها محمد عبدالمنصف بفيروس "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نفت الفنانة لقاء الخميسي ما تداولته بعض المواقع الإخبارية، في الساعات القليلة الماضية، بشأن إصابة زوجها محمد عبدالمنصف، حارس مرمى وادي دجلة، بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت لقاء عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "أصدقائنا الصحفيين ما هذا الذي يحدث، أنام وأصحى ألاقي خبر إن اوسة عنده كورورنا.. ايه الفتي دااا".

وتابعت "ما الراجل معانا اهو والحمد والشكر لله.. من فضلكم تحققوا الدقة قبل ما تنشرو من صفحات مضروبة! دي مش صفحة اوسة".

كانت صفحة مزيفة على "فيسبوك"، نشرت على لسان عبدالمنصف، طلبه من الجمهور الدعاء له بالشفاء، قائلا "الحمد لله رب العالمين.. دعواتكم لي بالشفاء العاجل".