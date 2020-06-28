أمير طعيمة يدافع عن يوسف الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - دعم الشاعر أمير طعيمة الفنان يوسف الشريف، بعد الهجوم عليه من البعض بسبب تصريحاته عن رفض المشاهد الساخنة.
وكتب عبر حسابة على تويتر:
""بتوع حرية الرأي و اللي دائما بيدافعوا عّن كل اللي يغضب ربنا، بيهاجموا الراجل اللي عايز يرضي ربنا في شغله وبيرفض تقديم ما يخدش الحياء في أعماله... وأصلا ما فرضش رأيه علي الأخرين، هو فقط مختار لنفسه طريق مريحه و ناجح فيه".
وكان يوسف الشريف، قد صرح في حواره مع الإعلامي رامي راضون، عبر شبكة "دي إم سي"، أنه يرفض المشاهد الساخنة في أعماله، ويكتب ذلك في عقوده الفنية هو الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل، وبين النجوم.
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