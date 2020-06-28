عمرو محمود ياسين: "يوسف الشريف حر ما لم يضر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
قال الفنان عمرو محمود ياسين، إنه لا يعرف بالتحديد، ما الذي قاله الفنان يوسف الشريف، والذي أثار جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الأخير حر ما لم يضر.
وكتب عمرو عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "أنا مش عارف يوسف الشريف قال إيه بالضبط.. لكن كل اللي اقدر اقوله ان هو حر ان لم يضر".
وتابع "المهم أنه فنان وإنسان محترم وبيقدم فن محترم أيضاً ومختلف".
كان الفنان يوسف الشريف حل ضيفًا على برنامج مساء dmc، يوم الجمعة 25 يونيو، وقال إنه يضع بنودا في عقده يرفض خلالها وجود مشاهد ساخنة، وهو ما حوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه يرفض ملامسة النساء في أعماله، وأثار الأمر جدلًا منذ عرض الحلقة وحتى الآن.
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