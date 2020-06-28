مع إعادة فتح "السينمات".. 3 أفلام تحقق إيرادات ضعيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

عادت دور العرض السينمائي من جديد، لاستقبال الجمهور، أمس السبت 27 يونيو، تنفيدا لقرار مجلس الوزراء بإعادة فتحها، على أن تكون طاقتها الاستيعابية لا تتجاوز 25%.

وتنافست على الإيرادات 3 أفلام، هي "لص بغداد"، "الفلوس" و"بنات ثانوي"، وحققت مجتمعة إيرادات ضعيفة بلغت 11 ألفا و186 جنيها، موزعة على النحو التالي..

لص بغداد

جاء في المركز الأول فيلم "لص بغداد" بعد تحقيقه 6 آلاف و866 جنيها.

الفيلم بطولة محمد إمام، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن، إخراج أحمد خالد موسى.

Advertisements

الفلوس

فاز بالمركز الثاني فيلم "الفلوس"، محققًا 4 آلاف و258 جنيهًا.

"الفلوس" بطولة تامر حسني وزينة، إخراج سعيد الماروق.

بنات ثانوي

في المركز الثالث والأخير، يأتي فيلم "بنات ثانوي"، وبلغ إيراده 62 جنيها.

"بنات ثانوي" بطولة جميلة عوض، محمد الشرنوبي، هدى المفتي، محمد مهران، إخراج محمود كامل.