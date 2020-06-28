عمر العبداللات وصلاح الأخفش يطرحان دويتو "تمنيت أشوفك"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:
بعد أن انتهيا من تصويرها بطريقة الفيديو كليب في العاصمة الأردنية عمّان، طرح الفنان عمر العبداللات والفنان اليمني صلاح الأخفش أحدث الأغاني المنفردة "الدويتو" بعنوان "تمنيت أشوفك" مع المخرج عبدالفتاح إسماعيل
الأغنية من كلماته الشاعر أحمد الحزيمي، وألحان إبراهيم الطائفي، وتوزيع موسيقي للموزع خالد العلي.
وسيعرض العمل المصور على القناة الرسمية التابعة للفنان عمر العبداللات والفنان صلاح الأخفش في موقع "اليوتيوب" بالإضافة إلى جميع المكتبات الموسيقية المتخصصة في عرض المحتويات الغنائية، الى جانب الإذاعات الأردنية والعربية والخليجي
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