صور.. حلا شيحا تقضي عطلتها الصيفية

شاركت الفنانة حلا شيحا جمهورها بقضائها لعطلتها الصيفية في أحد الشواطئ، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". والفيديوهات "إنستجرام". تضمنت الصور إطلالة صيفية مميزة لحلا مع أبنائها. يذكر أن حلا شاركت في الدراما الرمضانية من خلال مسلسل "خيانة عهد"، بمشاركة مجموعة من نجوم الدراما، أبرزهم: "يسرا، عبير صبري، خالد سرحان، تيام قمر، هنادي مهنى"، إخراج: سامح عبدالعزيز.

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