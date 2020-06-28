بعد الهجوم عليه.. أمير طعيمة عن يوسف الشريف: عايز يرضي ربنا في شغله

وجه الشاعر أمير طعيمة رسالة لمهاجمي النجم يوسف الشريف بعد تصريحاته الأخيرة بشأن عدم تقديمه مشاهد ساخنة، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". كتب "طعيمة" عبر صفحته قائلًا: "بتوع حرية الرأي واللي دائمًا بيدافعوا عّن كل اللي يغضب ربنا، بيهاجموا الراجل اللي عايز يرضي ربنا في شغله وبيرفض تقديم ما يخدش الحياء في أعماله". يغضب ربنا، بيهاجموا الراجل اللي عايز يرضي ربنا في شغله وبيرفض تقديم ما يخدش الحياء في أعماله". شاهد Advertisements وتابع: "وأصلًا ما فرضش رأيه على الآخرين، هو فقط مختار لنفسه طريقة مريحة وناجح فيها.. يا جدعان النفس اللي بيخرج منك ممكن ما يرجعلكش، ما تبقوش كده". فيها.. يا جدعان النفس اللي بيخرج منك ممكن ما يرجعلكش، ما تبقوش كده". يذكر أن آخر أعمال النجم يوسف الشريف مسلسل "النهاية" وشاركه البطولة عمرو عبدالجليل، محمد لطفي، ناهد السباعي، سهر الصايغ، أحمد وفيق، حسام داغر، أحمد صبري غباشي، محمد العمروسي، باسل الزارو، محمد محمود عبدالعزيز، تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي.

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